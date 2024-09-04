Ірландія виділить 36 млн євро на гуманітарну підтримку України і її сусідів

Прем’єр Ірландії Саймон Гарріс та глава МЗС і міністр оборони Міхол Мартін оголосили про новий значний пакет підтримки для України та її сусідів.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні ірландського уряду.

Цей пакет у розмірі 36 млн євро від Ірландії забезпечить необхідну гуманітарну допомогу, підтримає реабілітацію та можливу реконструкцію, а також сприятиме досягненню довгострокових цілей України, включаючи мир, стабільність та політичні прагнення, зазначили в уряді.

"Ми стали свідками надзвичайної стійкості, яку продемонстрував народ України перед обличчям цих викликів. Така ж рішучість і наполегливість знадобляться для відбудови їхньої країни за підтримки міжнародних партнерів, включаючи Ірландію. Ми були однозначними і непохитними у нашій підтримці народу України, і це додаткове фінансування продовжує демонструвати цю прихильність" – сказав Гарріс.

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"На Саміті щодо миру в Україні я пообіцяв підтримку Ірландії у реінтеграції дітей, які були примусово депортовані до Росії, а тепер повернулися. Цей пакет включає 2 млн євро на підтримку цієї мети у партнерстві з ЮНІСЕФ", – додав він.

Як додав Міхол Мартін, допомога Ірландії у 2024 році також буде спрямована на запобігання та реагування на сексуальне та гендерно зумовлене насильство, підтримку послуг з охорони материнства та відбудову житла для людей, які були змушені тікати від конфлікту і зараз живуть у колективних центрах.

"Це останнє оголошення про фінансування збільшить загальний обсяг фінансування Ірландії для України з лютого 2022 року до понад 380 мільйонів євро, включаючи приблизно 130 мільйонів євро на стабілізаційну та гуманітарну підтримку. Наша підтримка України є непохитною. Ірландія продовжуватиме стояти з народом України стільки, скільки буде необхідно", – сказав він.

Серед партнерів, яким буде надано підтримку, – Український гуманітарний фонд, який працює в усіх регіонах України, в тому числі надає значне фінансування національним українським організаціям, а також УВКБ ООН, яке надає притулок і захист мільйонам переміщених осіб.

Фінансові зобов'язання перед Фондом ООН у галузі народонаселення (UNFPA) та Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) сприятимуть роботі над інфраструктурою охорони здоров'я та наданню підтримки вразливим жінкам. Ірландія також підтримає сім'ю Червоного Хреста.

Ірландія зробить внесок у спеціальну програму кризового фонду Світового банку для України та Молдови, спрямовану на задоволення нагальних потреб, а також у Фонд розвитку потенціалу України МВФ, який підтримує політику України та порядок денний реформ, включаючи вступ до ЄС.

Партнерство з Литвою передбачатиме будівництво бомбосховищ у школах України.

Як відомо, прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс перебуває у Києві для двосторонньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Гарріс та Зеленський спільно підпишуть меморандум про взаєморозуміння щодо нової двосторонньої угоди між Ірландією та Україною.