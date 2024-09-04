Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что мало с кем работала так тесно, как с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, который 4 сентября подал заявление об отставке.

Об этом Бербок написала в X (Twitter), передает "Европейская правда".

"Долгие разговоры в ночных поездах, на G7, на фронте, в Брюсселе, перед разбомбленной электростанцией. Мало с кем я работал так тесно, как с тобой, Дмитрий Кулебо", – написала она.

Бербок пожелала министру всего наилучшего и заверила, что они "встретятся снова, когда мир и свобода наконец вернутся в Украину".

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"Вы ставите народ своей страны выше себя", – добавила она.

Накануне о возможной отставке Кулебы со ссылкой на источники сообщила"Украинская правда".

Ранее во вторник глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия анонсировал "большую перезагрузку правительства", в рамках которой изменят "более 50% штатной численности" Кабмина.

После этого стало известно, что вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подала заявление об отставке. 4 сентября Верховная Рада уволила Стефанишину с должности вице-премьер-министра.

Источники "Украинской правды" ранее сообщали, что Ольга Стефанишина может возглавить Министерство юстиции вместо Дениса Малюськи, причем должность министра будет совмещена с ее действующей должностью вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.