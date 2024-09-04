ЗМІ: США можуть відправити високопосадовця Пентагону на безпековий форум у Китаї

США розглядають можливість відправити заступника помічника міністра оборони в справах Китаю, Тайваню й Монголії Майкла Чейза на ключовий щорічний форум з питань безпеки в Китаї у вересні.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на проінформованих співрозмовників, передає "Європейська правда".

Співрозмовник журналістів зазначив, що є надія, що це може свідчити про поглиблення взаємодії США із Китаєм на робочому рівні, зважаючи на регіональні суперечки.

Він зауважив, що очікувана присутність Чейза не була безпрецедентною, але надіслав зауважив, що США віддають перевагу взаємодії на військовому рівні з Китаєм навіть у період підвищеної напруженості.

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Як повідомляли китайські ЗМІ, понад 90 країн і міжнародних організацій планують відправити делегації на форум 12-14 вересня в Пекіні.

Вашингтон відправляв директора по роботі з Китаєм в офісі заступника міністра оборони США Ксанті Каррас, коли форум відновився минулого року після трирічної перерви через пандемію коронавірусу, нагадали журналісти.

Чейз був співголовою американсько-китайських військових переговорів у Вашингтоні в січні – перших таких переговорів на робочому рівні з 2022 року, коли більшість двосторонньої військової взаємодії було призупинено після візиту тодішнього спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань.

Як відомо, Пекін неодноразово критикував розгортання американських військ в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, в тому числі розміщення ракет дальнього радіусу дії на Філіппінах, а також продаж американської зброї Тайваню, який Китай вважає своєю територією.

Водночас США висловлювали занепокоєння агресивними діями Пекіна в Південно-Китайському морі, частими військовими маневрами навколо Тайваню, а також непрозорістю Китаю в нарощуванні ядерного потенціалу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США відкриті до можливості супроводу філіппінських суден під час місій у Південно-Китайському морі на тлі періодичних конфронтацій з китайськими кораблями.