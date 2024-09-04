СМИ: США могут отправить высокопоставленного чиновника Пентагона на форум по безопасности в Китае

США рассматривают возможность отправить заместителя помощника министра обороны по делам Китая, Тайваня и Монголии Майкла Чейза на ключевой ежегодный форум по вопросам безопасности в Китае в сентябре.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на информированных собеседников, передает "Европейская правда".

Собеседник журналистов отметил, что есть надежда, что это может свидетельствовать об углублении взаимодействия США с Китаем на рабочем уровне, учитывая региональные споры.

Он отметил, что ожидаемое присутствие Чейза не было беспрецедентным, но добавил, что США отдают предпочтение взаимодействию на военном уровне с Китаем даже в период повышенной напряженности.

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Как сообщали китайские СМИ, более 90 стран и международных организаций планируют отправить делегации на форум 12-14 сентября в Пекине.

Вашингтон отправлял директора по работе с Китаем в офисе заместителя министра обороны США Ксанти Каррас, когда форум возобновился в прошлом году после трехлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса, напомнили журналисты.

Чейз был сопредседателем американо-китайских военных переговоров в Вашингтоне в январе – первых таких переговоров на рабочем уровне с 2022 года, когда большинство двустороннего военного взаимодействия было приостановлено после визита тогдашнего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Как известно, Пекин неоднократно критиковал развертывание американских войск в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе размещение ракет дальнего радиуса действия на Филиппинах, а также продажу американского оружия Тайваню, который Китай считает своей территорией.

В то же время США выражали обеспокоенность агрессивными действиями Пекина в Южно-Китайском море, частыми военными маневрами вокруг Тайваня, а также непрозрачностью Китая в наращивании ядерного потенциала.

Напомним, ранее стало известно, что США открыты к возможности сопровождения филиппинских судов во время миссий в Южно-Китайском море на фоне периодических конфронтаций с китайскими кораблями.