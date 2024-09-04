Голова Євроради та прем’єр Естонії поговорили про підтримку України зброєю

Президент Європейської ради Шарль Мішель у середу, 4 вересня, провів телефонну розмову з новим прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", обидва лідери повідомили у X (Twitter).

Мішель зазначив, що обговорив з естонським прем’єром "напружений європейський порядок денний".

"Попереду багато викликів: Україна, європейська оборона, конкурентоспроможність. Естонія і надалі відіграватиме ключову роль у подоланні Європою цих нових викликів і геополітичних зрушень", – додав він.

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Міхал своєю чергою за підсумками розмови зазначив, що Європа повинна восени надіслати "потужний сигнал" про серйозне ставлення до власної безпеки та підтримку України.

"Інвестиції в нашу оборону зміцнюють Європу, але також допомагають Україні перемогти у війні", – зазначив прем’єр Естонії.

Крістен Міхал став головою естонського уряду в липні після того, як його попередницю Каю Каллас висунули на посаду Високої представниці ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки.

Після призначення Міхал запевнив, що його уряд буде підтримувати Україну до перемоги Києва у війні з Росією.

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