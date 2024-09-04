Председатель Евросовета и премьер Эстонии поговорили о поддержке Украины оружием

Президент Европейского совета Шарль Мишель в среду, 4 сентября, провел телефонный разговор с новым премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", оба лидера сообщили в X (Twitter).

Мишель отметил, что обсудил с эстонским премьером "напряженную европейскую повестку дня".

"Впереди много вызовов: Украина, европейская оборона, конкурентоспособность. Эстония и в дальнейшем будет играть ключевую роль в преодолении Европой этих новых вызовов и геополитических сдвигов", – добавил он.

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Михал в свою очередь по итогам разговора отметил, что Европа должна осенью послать "мощный сигнал" о серьезном отношении к собственной безопасности и поддержке Украины.

"Инвестиции в нашу оборону укрепляют Европу, но также помогают Украине победить в войне", – отметил премьер Эстонии.

Кристен Михал стал главой эстонского правительства в июле после того, как его предшественницу Каю Каллас выдвинули на должность Высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности.

После назначения Михал заверил, что его правительство будет поддерживать Украину до победы Киева в войне с Россией.

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