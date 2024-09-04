Литва анонсувала угоду з Німеччиною про оборонну співпрацю

Уряди Литви та Німеччини планують підписати двосторонню угоду про співпрацю у сфері оборони, яка покликана більш детально визначити правовий статус солдатів бригади, їхніх родин та цивільних службовців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Литовський уряд у середу, 4 вересня, звернувся до президента Гітанаса Науседи з проханням надати повноваження на підписання угоди з Німеччиною міністру оборони Лаурінасу Кащюнасу та заступнику голови МЗС Йонасу Сурвіле.

Двостороння угода регламентує статус і права німецької бригади в Литві, а також визначає податковий режим, що застосовуватиметься до німецьких збройних сил та особового складу, а також членів їхніх родин.

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Домовленість також передбачає, що Бундесвер зможе створити в Литві військову пошту, автошколи, військово-медичні заклади та радіостанцію, а діти німецьких солдатів навчатимуться за німецькими освітніми програмами.

Угоду планують підписати 13 вересня в Берліні, пізніше її мають ратифікувати парламенти двох країн. Вона доповнить протокол про наміри, підписаний міністрами оборони Німеччини та Литви в грудні 2023 року щодо плану дій німецької бригади в країні.

Нагадаємо, ще влітку 2022 року Німеччина взяла на себе зобов'язання розмістити в Литві військову частину розміром із бригаду в межах зміцнення східного флангу НАТО.

На початку квітня до Литви прибув початковий склад німецької бригади, яка буде дислокуватись у балтійській країні. Солдати оселилися у Вільнюсі, вони відповідають за планування передислокації бригади до Литви та координацію вимог до військової інфраструктури.

Литва хоче, щоб німецька бригада на литовській території досягла повної боєздатності до кінця 2027 року, але Берлін ознайомлений і з планом "Б".