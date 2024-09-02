У Франції більшість батьків і викладачів вважають, що рівень знань у школі деградує

Опитування громадської думки у Франції засвідчило, що більшість батьків і викладачів вважають теперішній рівень знань учнів гіршим, ніж 10 років тому.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Збір даних для опитування OpinionWay проводили ще у липні серед близько 2000 респондентів, а результати опублікували до початку нового навчального року.

85% серед опитаних вчителів і викладачів вважають, що рівень знань учнів за останні 10 років погіршився (з них 47% обрали відповідь "трохи погіршився", 38% – "дуже погіршився").

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Серед батьків таку думку висловили 70% опитаних, з них 32% вважають, що рівень знань "дуже погіршився".

Лише 5% викладачів/вчителів вважають, що рівень знань учнів покращився, а серед батьків таких 14%.

Серед вчителів переважає думка, що "деградації" рівня знань сприяє надмірне проведення часу за екранами телефонів та іншої техніки, нестача батьківського контролю та відсутність мотивації до навчання. Такі причини назвали понад 90% опитаних.

79% вважають причиною недоліки матеріально-технічної бази закладів, 85% – завелику кількість учнів у класі. Серед батьків ці причини назвали 77% і 80% відповідно, а найпершою причиною вони вважають "недостатню дисципліну" у школі, тоді як гаджети опинилися на 2-му місці.

Останнє дослідження Pisa від грудня 2023 року засвідчило погіршення рівня знань і навичок французьких учнів з читання, математики (найбільшою мірою) та інших "наукових" предметів.

Нагадаємо, нещодавно одразу в кількох країнах, у тому числі Франції, ініціювали заборону мобільних телефонів у школах в тому чи іншому форматі.

Також у Франції з початком цього навчального року у початковій школі з'являться уроки з догляду за тваринами.