Вертоліт ВМС Британії впав у Ла-Манш: є загиблий

Королівський флот Великої Британії заявив у четвер, що одна людина загинула в результаті інциденту, коли вертоліт впав у протоку Ла-Манш під час навчань.

Про це йдеться в заяві британських ВМС, повідомляє "Європейська правда".

Інцидент стався під час навчань минулої ночі з вертольотом Merlin Mk4.

Він впав під час проведення нічних льотних навчань з кораблем ВМС Queen Elizabeth.

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"З великим сумом ми повинні повідомити, що член Королівського військово-морського флоту загинув в результаті інциденту під час навчань минулої ночі", – йдеться в заяві британських ВМС.

Як зазначено, інших загиблих або поранених внаслідок інциденту немає.

У ВМС пообіцяли, що буде проведене повне розслідування того, що сталось.

Минулого тижня на південному заході Боснії зазнав аварії військовий гелікоптер, який готувався до участі у спільних з місією ЄС навчаннях.

Перед цим у Польщі вертоліт під час зльоту зачепився гвинтом за землю, пілот отримав легкі травми.