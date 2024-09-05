Вертоліт ВМС Британії впав у Ла-Манш: є загиблий
Королівський флот Великої Британії заявив у четвер, що одна людина загинула в результаті інциденту, коли вертоліт впав у протоку Ла-Манш під час навчань.
Про це йдеться в заяві британських ВМС, повідомляє "Європейська правда".
Інцидент стався під час навчань минулої ночі з вертольотом Merlin Mk4.
Він впав під час проведення нічних льотних навчань з кораблем ВМС Queen Elizabeth.
"З великим сумом ми повинні повідомити, що член Королівського військово-морського флоту загинув в результаті інциденту під час навчань минулої ночі", – йдеться в заяві британських ВМС.
Як зазначено, інших загиблих або поранених внаслідок інциденту немає.
У ВМС пообіцяли, що буде проведене повне розслідування того, що сталось.
Минулого тижня на південному заході Боснії зазнав аварії військовий гелікоптер, який готувався до участі у спільних з місією ЄС навчаннях.
Перед цим у Польщі вертоліт під час зльоту зачепився гвинтом за землю, пілот отримав легкі травми.