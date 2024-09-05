Вертолет ВМС Британии упал в Ла-Манш: есть погибший
Королевский флот Великобритании заявил в четверг, что один человек погиб в результате инцидента, когда вертолет упал в пролив Ла-Манш во время учений.
Об этом говорится в заявлении британских ВМС, сообщает "Европейская правда".
Инцидент произошел во время учений прошлой ночью с вертолетом Merlin Mk4.
Он упал во время проведения ночных летных учений с кораблем ВМС Queen Elizabeth.
"С прискорбием мы должны сообщить, что член Королевского военно-морского флота погиб в результате инцидента во время учений прошлой ночью", – говорится в заявлении британских ВМС.
Как указано, других погибших или раненых в результате инцидента нет.
В ВМС пообещали, что будет проведено полное расследование случившегося.
На прошлой неделе на юго-западе Боснии потерпел крушение военный вертолет, который готовился к участию в совместных с миссией ЕС учениях.
Перед тем в Польше вертолет во время взлета зацепился винтом за землю, пилот получил легкие травмы.