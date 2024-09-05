Гантер Байден планує визнати провину у справі про несплату податків

Син президента США Гантер Байден планує змінити свою заяву про невизнання провини у справі про несплату податків.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє АР.

Адвокат Байдена-молодшого Еббі Лоуелл заявила про наміри свого клієнта визнати провину у справі саме перед початком процедури відбору присяжних. Вона відмовилась надавати інші подробиці.

Нагадаємо, у цій справі сину президента США інкримінують три кримінальні злочини та шість проступків, пов'язаних із несплатою податків, ухиленням від оподаткування та наданням неправдивих або шахрайських податкових декларацій.

Реклама:

За матеріалами обвинувачення, Байден-молодший протягом чотирьох років не сплатив 1,4 мільйона доларів податків із доходів, які отримував від іноземних компаній. У разі визнання вини Гантеру Байдену загрожує до 17 років ув'язнення.

Нещодавно в "податковій" справі з'явився новий епізод, згідно з яким Байден-молодший отримав гроші від сумнівного румунського бізнесмена нібито для лобіювання його інтересів.

Як відомо, ця справа була близька до закриття минулого року, коли прокурори та захист попередньо домовились про угоду, в межах якої Гантер Байден визнав би провину, але з нього зняли б кримінальні звинувачення.

Але цю угоду відхилила суддя, після чого сину президента США висунули кримінальні звинувачення у двох окремих справах – стосовно несплати податків та незаконного володіння зброєю.

У червні Гантера Байдена визнали винним за звинуваченнями стосовно володіння зброєю призначене на 13 листопада. Йому може загрожувати до 25 років ув'язнення, але цей вирок, імовірно, буде меншим або й узагалі не передбачатиме покарання у тюрмі.