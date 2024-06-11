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Сина Байдена визнали винним у справі про незаконне зберігання зброї

Новини — Вівторок, 11 червня 2024, 18:21 — Олег Павлюк

Присяжні 11 червня визнали сина президента США Гантера Байдена винним за всіма трьома пунктами звинувачення у федеральному судовому процесі щодо незаконного зберігання зброї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Своє рішення у справі Байдена-молодшого присяжні винесли на другий день обговорення.

Судовий процес почався минулого тижня у штаті Делавер – рідному для американського президента. Його син скористався правом не давати свідчення в суді.

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Нагадаємо, в цій справі Гантеру Байдену оголосили звинувачення у вересні 2023 року. Два пункти пов’язані з неправдивими заявами про вогнепальну зброю, а третій –  володіння вогнепальною зброєю особою, яка вживає наркотики.

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Йдеться про епізод жовтня 2018 року, коли син президента США "свідомо зробив неправдиву та фіктивну письмову заяву", купуючи револьвер Colt Cobra 38SPL: продавцеві зброї у штаті Делавер він сказав, що наркотиків не вживає.

Після вердикту присяжних суддя в Делавері має оголосити вирок. За всіма трьома пунктами Гантеру Байдену загрожує максимум до 25 років позбавлення волі та штраф у розмірі 750 тисяч доларів.

В окремій справі сину президента США інкримінують три кримінальні злочини і шість проступків, пов'язаних із несплатою податків, ухиленням від оподаткування та наданням неправдивих або шахрайських податкових декларацій.

У разі визнання вини Гантеру Байдену загрожує до 17 років ув'язнення.

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