Хантер Байден планирует признать вину по делу о неуплате налогов

Сын президента США Хантер Байден планирует изменить свое заявление о непризнании вины по делу о неуплате налогов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает АР.

Адвокат Байдена-младшего Эбби Лоуэлл заявила о намерениях своего клиента признать вину по делу именно перед началом процедуры отбора присяжных. Она отказалась предоставлять другие подробности.

Напомним, в этом деле сыну президента США инкриминируют три уголовных преступления и шесть проступков, связанных с неуплатой налогов, уклонением от налогообложения и предоставлением ложных или мошеннических налоговых деклараций.

Реклама:

По материалам обвинения, Байден-младший в течение четырех лет не уплатил 1,4 миллиона долларов налогов с доходов, которые получал от иностранных компаний. В случае признания вины Хантеру Байдену грозит до 17 лет заключения.

Недавно в "налоговом" деле появился новый эпизод, согласно которому Байден-младший получил деньги от сомнительного румынского бизнесмена якобы для лоббирования его интересов.

Как известно, это дело было близко к закрытию в прошлом году, когда прокуроры и защита предварительно договорились о сделке, в рамках которой Хантер Байден признал бы вину, но с него сняли бы уголовные обвинения.

Но это соглашение отклонила судья, после чего сыну президента США предъявили уголовные обвинения по двум отдельным делам – в отношении неуплаты налогов и незаконного владения оружием.

В июне Хантера Байдена признали виновным по обвинениям в отношении владения оружием, назначенное на 13 ноября. Ему может грозить до 25 лет заключения, но этот приговор, вероятно, будет меньше или вообще не будет предусматривать наказание в тюрьме.