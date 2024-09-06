У Словаччині просувають заборону "гей-пропаганди" у школах попри опозицію міністра освіти і ЄС

Члени правлячої Словацької національної партії (SNS) в обхід міністра освіти Томаша Друкера внесли на розгляд парламенту анти-ЛГБТІ+ законопроєкт, спрямований на школи, незважаючи на те, що Європейська комісія подала до суду на Угорщину за аналогічне законодавство.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Чотири депутати від SNS на чолі з лідером партії Андрієм Данко подали на розгляд парламенту запропоновану поправку до Закону про освіту, яка має на меті встановити чітке визначення того, що вони називають "нетрадиційною сексуальною орієнтацією", заборонити її "пропаганду" та поширення відповідних ідей у школах. Школи, визнані порушниками закону, можуть бути оштрафовані на суму до 30 000 євро.

"Словацьке суспільство ґрунтується на традиційних цінностях, які визначають шлюб як винятковий союз між чоловіком і жінкою, що також чітко зазначено в статті 41(1) Конституції Словаччини", – йдеться в пояснювальній записці.

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"У контексті цих цінностей законопроєкт має на меті захистити дітей та молодь від впливів, які можуть суперечити конституційним принципам", – підсумовується в пояснювальній записці.

Але про-ЛГБТ НУО Initiative Inakosť спростовує це твердження.

"Наш конституційний суд вже заявляв у минулому, що сексуальна орієнтація не може бути підставою для нерівного ставлення, і я вірю, що він зробить це знову, навіть до того, як європейські суди втрутяться", – сказав директор словацької НУО Мартін Мацко в інтерв'ю Euractiv Slovakia.

За словами Мацко, законопроєкт не вирішить жодної з проблем, з якими стикається словацька система освіти, а натомість загострить існуючі проблеми, такі як знущання над ЛГБТІ+ молоддю та радикалізація молодих людей.

"Ми розглядаємо поправку SNS до Закону про освіту як спробу підвищити свою видимість у соціальних мережах і відволікти увагу від проблем всередині міністерства", – додав Мацко, поділяючи позицію Міністерства освіти.

SNS також запропонував закон без консультацій з міністром освіти, який назвав їхнє рішення "порушенням коаліційної угоди".

Уряд Словаччини на чолі з Робертом Фіцо не вперше висловлював суперечливі заяви стосовно ЛГБТ+.

Сам Фіцо обіцяв боротись із "гендерною ідеологією" у Словаччині, а його міністерка культури Мартіна Шимковічова скоротила фінансування ЛГБТ-проєктів і звинувачувала гомосексуалів у низькому рівні народжуваності в Європі.

Нагадаємо, у Болгарії вже ухвалили закон про боротьбу з "гей-пропагандою" у школах, який викликав протести й засудження з боку правозахисних груп.