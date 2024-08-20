ЄС попросив Болгарію роз’яснити закон про заборону "гей-пропаганди" у школах

Європейська комісія зажадала письмових пояснень від уряду Болгарії після ухвалення суперечливого закону про заборону так званої "гей-пропаганди" у шкільній освіті.

Про це на брифінгу у вівторок, 20 серпня, повідомив речник Єврокомісії Крістіан Віганд, пише "Європейська правда".

Віганд підкреслив, що ЄС залишається відданим боротьбі з дискримінацією та нерівністю стосовно ЛГБТ+, зокрема в освіті.

"Ми звернули увагу, що закон набув чинності. У цьому контексті комісарка з питань рівності Гелена Даллі надіслала листа міністру освіти і науки Болгарії 13 серпня, аби отримати додаткову інформацію про закон", – зазначив представник Єврокомісії.

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"Залежно від інформації, яку отримає Комісія, ми проаналізуємо, чи відповідає це законодавство законодавству ЄС", – додав він.

Віганд відмовився коментувати, як Єврокомісія оцінює закон зараз, зазначивши, що після направлення звернення Софія має два тижні на відповідь.

Нагадаємо, парламент Болгарії 7 серпня схвалив законопроєкт за ініціативи проросійської партії "Відродження", його підтримали деякі проєвропейські партії. Минулого тижня закон промульгував болгарський президент Румен Радєв, після чого той набув чинності.

Ухвалені норми забороняють "просування, популяризацію і підтримку ідей і поглядів, пов'язаних з нетрадиційною сексуальною орієнтацією або сексуальною ідентифікацією, відмінною від біологічної", в школах.

Окремим голосуванням у середу законодавці також схвалили закон, що визначає "нетрадиційну сексуальну орієнтацію" як таку, що "відрізняється від загальноприйнятих і усталених у болгарській правовій традиції уявлень про емоційний, романтичний, сексуальний або чуттєвий потяг між особами протилежної статі".

У ЄС схожу боротьбу з "ЛГБТ-пропагандою" оголосив також глава угорського уряду Віктор Орбан, через що у нього виник гострий конфлікт із Брюсселем.