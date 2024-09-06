В Словакии продвигают запрет "гей-пропаганды" в школах, несмотря на оппозицию министра образования и ЕС

Члены правящей Словацкой национальной партии (SNS) в обход министра образования Томаша Друкера внесли на рассмотрение парламента анти-ЛГБТИ+ законопроект, направленный на школы, несмотря на то, что Европейская комиссия подала в суд на Венгрию за аналогичное законодательство.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Четыре депутата от SNS во главе с лидером партии Андреем Данко подали на рассмотрение парламента предложенную поправку к Закону об образовании, которая имеет целью установить четкое определение того, что они называют "нетрадиционной сексуальной ориентацией", запретить ее "пропаганду" и распространение соответствующих идей в школах. Школы, признанные нарушителями закона, могут быть оштрафованы на сумму до 30 000 евро.

"Словацкое общество основывается на традиционных ценностях, которые определяют брак как исключительный союз между мужчиной и женщиной, что также четко указано в статье 41(1) Конституции Словакии", – говорится в пояснительной записке.

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"В контексте этих ценностей законопроект имеет целью защитить детей и молодежь от воздействий, которые могут противоречить конституционным принципам", – подытоживается в пояснительной записке.

Но про-ЛГБТ НПО Initiative Inakosť опровергает это утверждение.

"Наш конституционный суд уже заявлял в прошлом, что сексуальная ориентация не может быть основанием для неравного отношения, и я верю, что он сделает это снова, даже до того, как европейские суды вмешаются", – сказал директор словацкой НПО Мартин Мацко в интервью Euractiv Slovakia.

По словам Мацко, законопроект не решит ни одной из проблем, с которыми сталкивается словацкая система образования, а вместо этого обострит существующие проблемы, такие как издевательства над ЛГБТИ+ молодежью и радикализация молодых людей.

"Мы рассматриваем поправку SNS к Закону об образовании как попытку повысить свою видимость в социальных сетях и отвлечь внимание от проблем внутри министерства", – добавил Мацко, разделяя позицию Министерства образования.

SNS также предложил закон без консультаций с министром образования, который назвал их решение "нарушением коалиционного соглашения".

Правительство Словакии во главе с Робертом Фицо не впервые высказывало противоречивые заявления относительно ЛГБТ+.

Сам Фицо обещал бороться с "гендерной идеологией" в Словакии, а его министр культуры Мартина Шимковичова сократила финансирование ЛГБТ-проектов и обвиняла гомосексуалов в низком уровне рождаемости в Европе.

Напомним, в Болгарии уже приняли закон о борьбе с "гей-пропагандой" в школах, который вызвал протесты и осуждение со стороны правозащитных групп.