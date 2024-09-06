Столтенберг призвал союзников поддерживать Украину, особенно во время "этой тяжелой фазы войны"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по Альянсу усилить военную помощь Украине во время "этой тяжелой фазы войны", а также отметил важность очередной встречи Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", на которой, в частности, лично присутствует президент Владимир Зеленский.

Об этом он заявил сегодня в Осло во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, передает "Европейская правда".

Столтенберг отметил, что такие встречи, как та, что проходит 6 сентября в Германии, приносят большие изменения на поле боя и спасают жизни украинцев.

"Но Украина нуждается в большей военной поддержке уже сейчас. Самым быстрым путем для завершения этой войны является предоставление оружия для Украины", – подчеркнул он.

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По его словам, руководитель Кремля Владимир Путин должен осознать, что он не сможет победить на поле боя, принять условия справедливого и длительного мира и тот факт, что Украина является суверенным и независимым государством.

"Я призвал всех союзников продолжать боевую поддержку, особенно во время этой тяжелой фазы войны", – добавил Столтенберг.

Напомним, 24-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, известное как формат "Рамштайн", состоится 6 сентября на одноименной авиабазе американских Вооруженных сил в Германии. Президент Владимир Зеленский уже прибыл на заседание и объявил о планах посетить Италию.

Это первая встреча в формате "Рамштайн" с 13 июня. На ней обсуждали пути усиления противовоздушной обороны Украины.

Во время открытия заседания министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что президент Джо Байден 6 сентября объявит о новом пакете военной помощи для Украины в размере 250 млн долларов.