Ультраправые и социал-демократы Шольца нарастили рейтинги перед выборами в земле Бранденбург

После успеха на земельных выборах в Саксонии и Тюрингии ультраправая "Альтернатива для Германии" (АдГ) нарастила популярность в земле Бранденбург, где через две недели также будут выборы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского института Infratest dimap по заказу политического журнала ARD Kontraste, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Если бы выборы в парламент состоялись в следующее воскресенье, "АдГ" получила бы 27%. По сравнению с июльским опросом Infratest dimap, партия набрала четыре процентных пункта, так же как и Социал-демократическая партия (СДПГ) канцлера Олафа Шольца, которая сейчас имеет 23%.

Христианско-демократический союз потерял один пункт и набирает 18%. Ультралевый "Альянс Сары Вагенкнехт" (BSW), который впервые участвует в выборах, может рассчитывать на 15% голосов – это на один процентный пункт меньше, чем в июльском опросе.

Реклама:

Поддержка "Зеленых" упала: они потеряли два процентных пункта и сейчас имеют 5%, согласно опросу. На земельных выборах 2019 года "Зеленые" получили 10,8%. Левая партия имеет 4%, BVB / Свободные избиратели – 3%, что означает, что они не попадут в парламент.

Напомним, в Тюрингии ультраправая "Альтернатива для Германии" получила 32,8% голосов и впервые в истории победила на земельных выборах. Ее ближайший соперник – консервативный Христианско-демократический союз (ХДС) – набрал лишь 23,6%.

В Саксонии незначительное преимущество получил ХДС с 31,9%, "АдГ" вторая с 30,6%. Кроме того, после уточнения результатов ультраправые потеряли меньшинство, которое могло бы блокировать образование коалиции без них.