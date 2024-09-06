Стефанішина: Приєднання України до ЄС потребуватиме змін до Конституції

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції і міністерка юстиції Ольга Стефанішина заявила, що на шляху України до членства в ЄС не обійтись без внесення змін до Конституції.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

За словами Стефанішиної, на етапі переговорів про вступ питання наближення законодавства має дещо інше значення, ніж багато хто звик в Україні.

"Право ЄС має бути імплементоване в наше законодавство. Крім того, приєднання України до ЄС потребуватиме змін до Конституції України. Мають змінитися засади функціонування державних інституцій", – зазначила віцепрем’єрка.

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Вона наголосила, що без внесення змін до Конституції не обійтися, оскільки є питання застосування рішень Європейського суду, а також питання про застосування регламентів ЄС, які стануть нормами прямої дії для України.

"Безумовно, може йтися про те, що ці зміни до Конституції набудуть чинності разом із набуттям Україною членства в ЄС. Але підготовку до цього ми маємо вести вже зараз, щоб уся наша правова система була до цього готова", – резюмувала Стефанішина.

Також Стефанішина радить чекати проблем не лише з Угорщиною на шляху України до ЄС.

Вона також поділилась очікуваннями, що Україна зможе відкрити два кластери у переговорах про вступ до ЄС у першій половині 2025 року.

Крім того, вона пояснила, навіщо знадобилось об'єднувати посади віцепрем'єрки з питань євроінтеграції і міністерки юстиції.

Читайте інтерв'ю Стефанішиної "Європейській правді": "Під час вступу до ЄС нам доведеться потренувати вміння не розчаровуватися".