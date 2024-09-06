Стефанишина: Присоединение Украины к ЕС потребует изменений в Конституцию
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина заявила, что на пути Украины к членству в ЕС не обойтись без внесения изменений в Конституцию.
Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".
По словам Стефанишиной, на этапе переговоров о вступлении вопрос приближения законодательства имеет несколько иное значение, чем многие привыкли в Украине.
"Право ЕС должно быть имплементировано в наше законодательство. Кроме того, присоединение Украины к ЕС потребует изменений в Конституцию Украины. Должны измениться принципы функционирования государственных институтов", – отметила вице-премьер.
Она подчеркнула, что без внесения изменений в Конституцию не обойтись, поскольку есть вопрос применения решений Европейского суда, а также вопрос о применении регламентов ЕС, которые станут нормами прямого действия для Украины.
"Безусловно, речь может идти о том, что эти изменения в Конституцию вступят в силу вместе с обретением Украиной членства в ЕС. Но подготовку к этому мы должны вести уже сейчас, чтобы вся наша правовая система была к этому готова", – резюмировала Стефанишина.
Также Стефанишина советует ждать проблем не только с Венгрией на пути Украины в ЕС.
Она также поделилась ожиданиями, что Украина сможет открыть два кластера в переговорах о вступлении в ЕС в первой половине 2025 года.
Кроме того, она объяснила, зачем понадобилось объединять должности вице-премьера по вопросам евроинтеграции и министра юстиции.
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