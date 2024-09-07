У Канаді затримали чоловіка, який міг готувати теракт у Нью-Йорку до річниці нападу ХАМАС на Ізраїль

У Канаді затримали 20-річного вихідця з Близького Сходу, якого підозрюють у підготовці ісламістського теракту в центрі Нью-Йорка до річниці нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Про це повідомляє канадське CBC, пише "Європейська правда".

20-річному пакистанцю Мухаммаду Шахзебу Хану, який проживав у Торонто, загрожують терористичні звинувачення у Канаді і США за наміри влаштувати стрілянину у центрі єврейської громади у Нью-Йорку.

Чоловіка затримали ще у середу неподалік від Монреаля, але повідомили про нього лише у п’ятницю.

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"Відповідач, як вважається, планував терористичну атаку у Нью-Йорку у дати навколо 7 жовтня цього року з метою "в ім’я ІДІЛ" вбити якомога більше євреїв. Завдяки розслідувальній роботі ФБР та швидкій реакції наших канадських партнерів підозрюваного затримано", – заявив американський прокурор Меррік Гарланд.

Вважають, що Хан на момент затримання вже прямував до кордону із США. Його наміри вдалося розкрити із залученням оперативників під прикриттям.

Американські служби вважають, що чоловік збирався за допомогою автомата влаштувати стрілянину у центрі єврейської громади у Брукліні. Ще восени 2023 року він говорив у соцмережах по свої симпатії до ІДІЛ. У переписках, в яких оперативники видавали себе за потенційних спільників, Хан писав, що спершу хотів влаштувати ісламістський теракт в якомусь іншому місці у дати довкола 7 жовтня.

Близько 20 серпня чоловік змінив початковий задум і вирішив обрати ціллю центр єврейської громади у Брукліні. Він нібито писав, що якщо теракт вдасться, то він буде "найбільшим на території США після 9 вересня 2001 року".

Хан постане перед Верховним судом у Монреалі 13 вересня.

Нагадаємо, влітку в австрійському Відні скасували три концерти популярної поп-співачки Тейлор Свіфт після того, як уряд повідомив про викриту підготовку ісламістського теракту.

Стрілянину біля генконсульства Ізраїлю в Мюнхені 5 вересня класифікували як теракт.