Схвалення урядової коаліції в Німеччині впало до нових низин

У Німеччині рівень задоволеності урядовою коаліцією, що складається із соціал-демократів, "зелених" і вільних демократів, опустився до 16%, що стало найнижчим показником з початку її роботи наприкінці 2021 року.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", свідчить нове опитування ARD-DeutschlandTrend.

Рейтинг схвалення "світлофорної" коаліції трьох німецьких партій у порівнянні із серпнем упав на 4 відсоткових пункти. Водночас 84% опитаних громадян Німеччини незадоволені роботою коаліції.

Як нагадує ARD, востаннє рейтинг у 16% у коаліції в Німеччині був ще в серпні 2010 року – за часів уряду консерваторів ХДС/ХСС та Вільної демократичної партії.

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Незадоволеність федеральним урядом Німеччини найбільша серед опозиційних партій – "Альтернативи для Німеччини" (100%), "Союзу Сари Вагенкнехт" (98%) та ХДС/ХСС (91%). Але її також поділяють 54% виборців "Зелених" та 63% виборців соціал-демократів.

Рейтинг схвалення канцлера Олафа Шольца в опитуванні ARD-DeutschlandTrend упав до 18% (у серпні було 24%). Помітно просів він і в лідерів інших партій коаліції – міністра економіки Роберта Габека (27%, мінус 3 пункти) та міністра фінансів Крістіана Лінднера (20%, мінус шість пунктів).

У разі, якби вибори до Бундестагу відбулись найближчої неділі, найбільше голосів отримали б консерватори з ХДС/ХСС (33%), "Альтернатива для Німеччини" могла б розраховувати на 17% підтримки, а "Союз Сари Вагенкнехт" – 8%.

Соціал-демократи могли б здобути 15% голосів, "Зелені" – лише 11%, що є їхнім найнижчим результатом з квітня 2018 року, а Вільна демократична партія з 4% узагалі б не пройшла до Бундестагу.

Як відомо, наступні вибори до німецького парламенту відбудуться 28 вересня 2025 року.

Попри невтішні показники соцопитувань, канцлер Німеччини Олаф Шольц вірить у перемогу своєї Соціал-демократичної партії.