Во Франции проходят крупные протесты после избрания Макроном нового премьера

Тысячи людей вышли на улицы по всей Франции в субботу в знак протеста против решения президента Эмманюэля Макрона назначить Мишеля Барнье премьер-министром.

Об этом сообщает Reuters, информирует "Европейская правда".

В четверг Макрон назначил 73-летнего Барнье премьер-министром, завершив двухмесячные поиски, продолжавшиеся после досрочных парламентских выборов в стране.

Le Figaro

Блок левых во главе с ультралевой партией "Непокоренная Франция" обвинили Макрона в отрицании демократии и краже выборов после того, как он отказался поддержать кандидата от альянса "Новый народный фронт" (NFP), который получил первое место на июльском голосовании.

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В ответ на назначение Барнье лидеры левых сил, профсоюзы и студенческие организации призвали к массовым протестам в субботу, а также не исключили возможных забастовок 1 октября.

Выступая на одном из митингов, лидер "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон заявил, что его политсила не поддержит назначение Барнье.

Le Figaro

Напомним, Макрон после затяжных консультаций по кандидатуре премьера 5 сентября объявил о назначении на эту должность Мишеля Барнье. Он перенимает полномочия от Габриэля Атталя, самого молодого премьер-министра в новейшей истории Франции.

В первой речи после назначения Барнье сказал, что через несколько дней, максимум через несколько недель будет презентовать перед парламентом законодательные приоритеты и предложения нового правительства.

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