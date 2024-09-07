Во Франции проходят крупные протесты после избрания Макроном нового премьера
Новости — Суббота, 7 сентября 2024, 16:45 —
Тысячи людей вышли на улицы по всей Франции в субботу в знак протеста против решения президента Эмманюэля Макрона назначить Мишеля Барнье премьер-министром.
Об этом сообщает Reuters, информирует "Европейская правда".
В четверг Макрон назначил 73-летнего Барнье премьер-министром, завершив двухмесячные поиски, продолжавшиеся после досрочных парламентских выборов в стране.
Блок левых во главе с ультралевой партией "Непокоренная Франция" обвинили Макрона в отрицании демократии и краже выборов после того, как он отказался поддержать кандидата от альянса "Новый народный фронт" (NFP), который получил первое место на июльском голосовании.
В ответ на назначение Барнье лидеры левых сил, профсоюзы и студенческие организации призвали к массовым протестам в субботу, а также не исключили возможных забастовок 1 октября.
Выступая на одном из митингов, лидер "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон заявил, что его политсила не поддержит назначение Барнье.
Напомним, Макрон после затяжных консультаций по кандидатуре премьера 5 сентября объявил о назначении на эту должность Мишеля Барнье. Он перенимает полномочия от Габриэля Атталя, самого молодого премьер-министра в новейшей истории Франции.
В первой речи после назначения Барнье сказал, что через несколько дней, максимум через несколько недель будет презентовать перед парламентом законодательные приоритеты и предложения нового правительства.
Читайте также: От "диалога с Путиным" до помощи Макрону: рассказываем о новом премьере Франции Мишеле Барнье.