У Німеччині провели операцію з порятунку сови, яка "застрягла" в 40-метровому колодязі

Рятувальники на півночі Німеччини здійснили операцію з порятунку молодої сови, яка опинилася в пастці у 40-метровому колодязі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Die Welt.

Інцидент стався у містечку Бад-Зегеберг, що у федеральній землі Шлезвіг-Гольштайн. В суботу вранці занепокоєний громадянин повідомив поліції, що почув звуки тварин з глибокого колодязя, який розташувався на території колишнього замку. Після цього на місце вирушила рятувальна команда.

Спершу рятувальники не могли побачити птаха в колодязі. Вони спустили вниз спеціальне вимірювальне обладнання для перевірки повітря і виявили низький вміст кисню. За деякий час птаха помітили завдяки ліхтарям та біноклю.

Рятувальники спустили вниз кисневий балон з трубками, щоб птаху було чим дихати. Потім рятувальник спустився на дно і витягнув птаха назовні.

Вся операція з порятунку тривала три з половиною години. Участь у ній взяли понад 20 людей.

Птаха тимчасово передали в місцевий природний парк, який заявив, що в понеділок сова ще була ослаблена, але у вівторок її повернуть у природу.