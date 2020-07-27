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У Німеччині провели операцію з порятунку сови, яка "застрягла" в 40-метровому колодязі

Понеділок, 27 липня 2020, 18:24

Рятувальники на півночі Німеччини здійснили операцію з порятунку молодої сови,  яка опинилася в пастці у 40-метровому колодязі. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Die Welt.

Інцидент стався у містечку Бад-Зегеберг, що у федеральній землі Шлезвіг-Гольштайн. В суботу вранці занепокоєний громадянин повідомив поліції, що почув звуки тварин з глибокого колодязя, який розташувався на території колишнього замку. Після цього на місце вирушила рятувальна команда.

 

Спершу рятувальники не могли побачити птаха в колодязі. Вони спустили вниз спеціальне вимірювальне обладнання для перевірки повітря і виявили низький вміст кисню. За деякий час птаха помітили завдяки ліхтарям та біноклю. 

Рятувальники спустили вниз кисневий балон з трубками, щоб птаху було чим дихати. Потім рятувальник спустився на дно і витягнув птаха назовні. 

 

Вся операція з порятунку тривала три з половиною години. Участь у ній взяли понад 20 людей.

Птаха тимчасово передали в місцевий природний парк, який заявив, що в понеділок сова ще була ослаблена, але у вівторок її повернуть у природу. 

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