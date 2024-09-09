В Мадриде на улице напали на посла Сербии

В столице Испании неизвестный напал на посла Сербии, которая шла по улице и разговаривала по телефону на сербском языке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает N1.

В воскресенье днем в центре Мадрида молодой человек физически напал на посла Сербии в Испании Ирену Шарац на улице, где она проживает. По словам свидетелей, мужчина, судя по его речи, имеет албанское происхождение.

По свидетельствам очевидцев, мужчина подошел к Шарац, которая разговаривала по телефону на сербском языке, и спросил ее, из Сербии ли она, после чего ударил ее ногой в спину и убежал.

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Несколько свидетелей безуспешно пытались поймать нападавшего. Сообщение о нападении поступило в полицию, которая прибыла на место и проводит расследование.

Министр иностранных дел Марко Джурич осудил инцидент.

"Я решительно осуждаю физическое нападение на посла Шарац в центре Мадрида. Мы требуем от всех органов власти полного расследования и ответственности за этот возмутительный инцидент и акт насилия против высшего дипломатического представителя нашей страны", – заявил глава сербской дипломатии Марко Джурич.

Как сообщают, посол после нападения находится в хорошем состоянии.

Напомним, ранее в этом году Сербия обиделась на Хорватию за недопуск ее министра к мемориалу на месте концлагеря.

А недавно Белград сообщил о задержании якобы "хорватского шпиона".