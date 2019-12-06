Німеччина відкрила справу проти ГРУшників, які намагалися вбити Скрипаля - ЗМІ

Федеральна прокуратура та Федеральна кримінальна поліція Німеччини ведуть провадження проти двох співробітників російської розвідки ГРУ за отруєння колишнього російського розвідника Сергєя Скрипаля та його доньки у Великій Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Spiegel.

Недавнє розслідування під назвою "Нові" виявило докази того, що два агенти російської військової розвідувальної служби ГРУ перебували в Німеччині. 2014 року вони зупинилися на околиці Франкфурта на три дні.

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Згідно з розслідуваннями Spiegel та сайту Bellingcat, ймовірно, командир секретного "підрозділу 29155" ГРУ має зв'язки в Німеччині. Він, крім спроби вбивства Скрипалів, пов'язаний з іншими атаками в Європі.

Сліди у розслідуванні вбивства колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі у Берліні також приводять до Міністерства оборони Росії.

За даними британської влади, співробітники ГРУ "Руслан Боширов" (Анатолій Чепіга) і "Александр Петров" (Александр Мішкін) відповідальні за спробу отруєння у британському місті Солсбері ексспівробітника ГРУ Сергія Скрипаля, засудженого в Росії за держзраду, і його доньки.