В Германии обвинили российскую военную разведку в кибератаках на ЕС, Украину и НАТО

Разведывательная служба Германии BfV обнародовала в понедельник предупреждение о том, что за рядом онлайн-атак на страны НАТО и ЕС стоит группа киберпреступников, принадлежащая к российской военной разведке.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на опубликованную ведомством коммуникацию.

Вместе с другими международными партнерами BfV установила, что группы, принадлежащие к подразделению 29155 российской военной разведки, "ответственны за компьютерные сетевые операции против глобальных целей с целью шпионажа, саботажа и нанесения ущерба репутации по меньшей мере с 2020 года".

В материале предостерегают, что это подразделение, также известное как Cadet Blizzard или Ember Bear, стояло за атаками вредоносного программного обеспечения WhisperGate на украинские объекты в январе 2022 года, за месяц до полномасштабного вторжения России в Украину.

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Предупреждение появилось после того, как Берлин обвинил Москву в серии кибератак на правящую партию социал-демократов и ряд немецких компаний в IT, логистике и аэрокосмической отрасли.

Атаки включали похищение и публикацию конфиденциальных данных.

Это же подразделение российской военной разведки также подозревается в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании в 2018 году.

Ранее с похожим предостережением относительно деятельности подразделения 29155 выступили в Полиции безопасности Эстонии.