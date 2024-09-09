В Германии уверены, что мир в Украине не должна диктовать Россия

Процесс достижения мира в Украине очень тяжелый, но он начат, а сам мир не должен быть продиктован Кремлем.

Об этом заявил представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт, сообщает корреспондент "Укринформа", передает "Европейская правда".

Гебештрайт акцентировал, что мирный процесс продолжается уже "относительно долго", и упомянул о Саммите мира в Швейцарии, участие в котором приняли более 100 стран, и на нем была достигнута договоренность о проведении второго саммита.

Он отметил, что тогда "было общее ощущение, признание, консенсус, что следующая встреча должна пройти с участием России".

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Он подчеркнул: всем ясно, что мир должен быть справедливым, а не под диктатом. По его словам, речь не может идти о том, что Украина должна "поднять белый флаг", или о том, чтобы об Украине говорили без участия Украины.

Гебештрайт также отметил, что речь не идет о том, чтобы предоставить России паузу, чтобы с новыми силами снова атаковать, как это уже было, а также речь не может идти о замораживании ситуации – Россия должна вывести войска.

Представитель правительства добавил, что персоной, которая может закончить войну немедленно, является российский президент; и что война имеет "гигантскую цену" для самой России, но прежде всего для Украины, а также для тех, кто Украину поддерживает.

Напомним, в большом интервью ZDF Шольц высказался за присутствие России на следующем Саммите мира и сказал, что "сейчас тот момент, когда мы должны обсуждать, как можно завершить войну и достичь мира быстрее, чем сейчас кажется возможным".

Позже стало известно, что в главной оппозиционной партии Германии – Христианско-демократическом союзе – жестко раскритиковали Шольца за слова о том, что пора начинать искать способы завершать войну.

Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что приглашение на второй Саммит мира представителя России не следует трактовать как начало переговоров с РФ.