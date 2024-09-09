У Бельгії вихідця з Чечні засудили до 15 років ув’язнення за підготовку теракту

Суд бельгійського міста Брюгге засудив вихідця з Чечні до 15 років позбавлення волі за низку терористичних злочинів, його родичів також визнали винними.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на VRT.

Як встановило слідство, група чеченців планувала здійснити кілька терактів в Антверпені – у єврейському кварталі, ЛГБТК-барі, поліцейській дільниці та будівлі НАТО.

Для цього зловмисники орендували гараж для зберігання зброї, вивчили час наближення поліції, а також вивчали місця, де планували вчинити теракти. Їх затримали у травні 2023 року.

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Ключова фігура мережі, Абубакар С., отримав найсуворіший вирок – 15 років позбавлення волі. Він прямо стверджував, що хотів посіяти страх у бельгійському суспільстві.

Також слідчі встановили, що він склав присягу на вірність "Ісламській державі" та займався вербуванням нових терористів і збирав кошти. На суді Абубакар С. поводився агресивно, тому його зрештою забрали назад до камери.

Дружині чоловіка, яка також брала участь у діяльності групи і підтримувала чоловіка в його планах, присудили вісім років позбавлення волі. Ще двоє обвинувачених, серед брат С., отримали умовні терміни ув'язнення і штраф. Одного обвинуваченого суд виправдав.

Нагадаємо, в березні цього року бельгійська поліція заарештувала чотирьох підлітків після того, як вони нібито обмінювалися повідомленнями про підготовку джихадистського теракту.