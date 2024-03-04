У Бельгії арештували 4 підлітків за підозрою в підготовці до джихадистського теракту

Бельгійська поліція заарештувала чотирьох підлітків після того, як вони нібито обмінювалися повідомленнями про підготовку джихадистського теракту.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW.

Чотирьої підозрюваних – троє неповнолітніх "пізнього підліткового віку" та дорослий чоловік у віці 18 років – арештували під час обшуків за домашніми адресами в Брюсселі, Нинове, Шарлеруа та Льєжі.

Речник федеральної прокуратури повідомив AFP, що правоохоронці визнали деталі передбачуваного нападу "досить тривожними", тому вирішили втрутитися.

"Не те, щоб вони планували щось на завтра, але це виглядало достатньо неминучим, щоб не втрутитися", – сказав речник прокуратури Ерік Ван Дер Сипт.

За словами правоохоронців, під час обшуків вилучили мобільні телефони та ноутбуки для подальшого аналізу. Втім, зброї та вибухових речовин не знайшли.

Ці арешти стали результатом поліцейської операції, спрямованої на виявлення осіб, які можуть бути схильні до насильства та пов'язані з ісламським екстремізмом.

Міністр юстиції Бельгії Пол Ван Тігчелт заявив журналістам, що це не перший випадок, коли влада швидко виявляє молодих людей, які були радикально налаштовані.

Рівень терористичної загрози в Бельгії наразі знаходиться на рівні 3, що означає серйозний ризик нападу, та що загрози є можливими Найвищий 4-й рівень означає, що напад є неминучим.

Раніше члена терористичної організації ІДІЛ Салаха Абдеслама, засудженого до довічного ув'язнення за теракти в Парижі 2015 року, 7 лютого забрали з камери бельгійської в'язниці і перевезли назад до Франції.

Абдеслам – єдиний вцілілий член осередку "Ісламської держави", який у листопаді 2015 року вбив 130 людей у Парижі й у 2022 році був засуджений до довічного ув’язнення.

Минулого року Абдеслама також визнали винним у плануванні смертельних терактів у Брюсселі у 2016 року – на суд його спеціально привезли з Франції, але за умови повернення.