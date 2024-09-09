В Бельгии выходца из Чечни приговорили к 15 годам заключения за подготовку теракта

Суд бельгийского города Брюгге приговорил выходца из Чечни к 15 годам лишения свободы за ряд террористических преступлений, его родственников также признали виновными.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на VRT.

Как установило следствие, группа чеченцев планировала совершить несколько терактов в Антверпене – в еврейском квартале, ЛГБТК-баре, полицейском участке и здании НАТО.

Для этого злоумышленники арендовали гараж для хранения оружия, изучили время приближения полиции, а также изучали места, где планировали совершить теракты. Их задержали в мае 2023 года.

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Ключевая фигура сети, Абубакар С., получил самый суровый приговор – 15 лет лишения свободы. Он прямо утверждал, что хотел посеять страх в бельгийском обществе.

Также следователи установили, что он принес присягу на верность "Исламскому государству" и занимался вербовкой новых террористов и собирал средства. На суде Абубакар С. вел себя агрессивно, поэтому его в конце концов забрали обратно в камеру.

Жене мужчины, которая также участвовала в деятельности группы и поддерживала мужа в его планах, присудили восемь лет лишения свободы. Еще двое обвиняемых, среди которых брат С., получили условные сроки заключения и штраф. Одного обвиняемого суд оправдал.

Напомним, в марте этого года бельгийская полиция арестовала четырех подростков после того, как они якобы обменивались сообщениями о подготовке джихадистского теракта.