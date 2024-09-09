Нейтральна Швейцарія проводить спільні навчання ВПС із країною НАТО
Військово-повітряні сили нейтральної Швейцарії та Італії з 9 по 20 вересня проводять спільні навчання в італійському муніципалітеті Істрана, де розташована авіабаза.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба швейцарського уряду.
У навчаннях беруть участь винищувачі F/A-18 швейцарських Військово-повітряних сил та літаки Eurofighter і F-35 авіації Італії.
Метою навчань є посилення обороноздатності швейцарських Збройних сил за допомогою міжнародної співпраці. Вони також покликані допомогти швейцарським пілотам, які не можуть завершити навчання на батьківщині.
Навчання ґрунтуються на угоді 2004 року між Швейцарією і Італією про організацію спільних заходів в рамках військової підготовки і навчання їхніх збройних сил.
"Це перші навчання такого роду, які мають на меті оцінити і розвинути власні можливості порівняно з італійськими, а також покращити оперативну сумісність", – наголошує Федеральна рада Швейцарії.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну традиційно нейтральна Швейцарія почала активно говорити про нарощування своїх оборонних спроможностей.
Швейцарська влада й суспільство також усе більше схиляються до посилення безпекової співпраці, зокрема і з Північноатлантичним Альянсом.
Більше про це – у статті Легкий флірт чи членство в НАТО? Як Швейцарія змінює відносини з Альянсом