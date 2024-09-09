Нейтральная Швейцария проводит совместные учения ВВС со страной НАТО

Военно-воздушные силы нейтральной Швейцарии и Италии с 9 по 20 сентября проводят совместные учения в итальянском муниципалитете Истрана, где расположена авиабаза.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба швейцарского правительства.

В учениях принимают участие истребители F/A-18 швейцарских Военно-воздушных сил и самолеты Eurofighter и F-35 авиации Италии.

Целью учений является усиление обороноспособности швейцарских Вооруженных сил с помощью международного сотрудничества. Они также призваны помочь швейцарским пилотам, которые не могут завершить обучение на родине.

Реклама:

Учения основываются на соглашении 2004 года между Швейцарией и Италией об организации совместных мероприятий в рамках военной подготовки и обучения их вооруженных сил.

"Это первые учения такого рода, которые имеют целью оценить и развить собственные возможности по сравнению с итальянскими, а также улучшить оперативную совместимость", – отмечает Федеральный совет Швейцарии.

После полномасштабного вторжения России в Украину традиционно нейтральная Швейцария начала активно говорить о наращивании своих оборонительных возможностей.

Швейцарские власти и общество также все больше склоняются к усилению сотрудничества в сфере безопасности, в том числе и с Североатлантическим Альянсом.

Больше об этом – в статье Легкий флирт или членство в НАТО? Как Швейцария меняет отношения с Альянсом