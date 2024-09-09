Венгрия говорит, что решила проблему поставок роснефти после санкций против "Лукойла"

Венгерская энергетическая компания Mol Nyrt. объявила о заключении соглашения, которое обеспечит продолжение снабжения российской нефти по трубопроводу, проходящему через территорию Украины.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает "Европейская правда".

Журналисты рассказали, что по соглашению Mol, которая контролирует нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии, берет на себя поставки нефти на границе Беларуси и Украины с 9 сентября.

Исполнительный вице-президент Mol по переработке Габриэль Сабо заявил, что "новая договоренность обеспечивает устойчивое решение для транспортировки сырой нефти по трубопроводу "Дружба".

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В то же время в Mol не уточнили, какая компания или компании будут осуществлять поставки, а "Лукойл" не ответил на запрос журналистов по поставкам нефти.

Следует заметить, что раньше за доставку сырой нефти в пункты в Венгрии и Словакии вблизи границы с Украиной отвечала российская сторона.

Напомним, в середине июля месяца Словакия и Венгрия заявили об остановке по Украине транзита нефти компании "Лукойл". Причиной послужили санкции, введенные Киевом против этой российской компании.

Хотя Будапешт утверждал, что решение Украины нарушает Соглашение об ассоциации, с этим не согласились в ЕС.

Европейская комиссия после изучения ситуации с прекращением транзита нефти российского "Лукойла" через Украину констатировала, что оснований беспокоиться из-за энергетической безопасности Словакии и Венгрии нет.

2 сентября сообщали, что санкции Украины в отношении российской компании "Лукойл", по оценке Европейской комиссии, не угрожают энергетическим потокам в Венгрию.

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