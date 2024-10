Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который во вторник покидает пост и передает исполнение обязанностей Марку Рютте, заявил, что с нидерландцем во главе НАТО будет в надежных руках.

Об этом Столтенберг сказал перед церемонией передачи полномочий в штаб-квартире НАТО в Брюсселе во вторник, пишет "Европейская правда".

Столтенберг представил Рютте как друга и хорошего коллегу, с которым они работали вместе много лет.

"Он хорошо знает НАТО и его хорошо знают по всему Альянсу. У Марка – замечательный бэкграунд для того, чтобы стать замечательным генеральным секретарем. Он работал премьер-министром 14 лет, руководил четырьмя различными коалиционными правительствами. Поэтому он знает, как достигать компромиссов и создавать консенсусы. Это навыки, которые здесь, в НАТО, очень ценятся. Поэтому НАТО будет в надежных руках", – сказал Столтенберг.

Реклама:

On this historic day, we bid farewell to NATO Secretary General @jensstoltenberg and welcome incoming @SecGenNATO Mark Rutte 🤝 pic.twitter.com/cGfNQEMZuU