ЄС обурений незаконним "призовом" до армії РФ на окупованій території України

У Європейському Союзі назвали порушенням міжнародного права здійснення "військового призову" до російської армії на тимчасово окупованих територіях України.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в коментарі зовнішньополітичного речника Єврокомісії Петера Стано.

Стано назвав незаконний "призов" на окупованих територіях України черговим грубим порушенням міжнародного права з боку Кремля, додавши, що Росія примушує українців воювати в розв'язаній нею ж війні проти своєї батьківщини та співгромадян.

"Донецьк, Луганськ, Херсон, Запоріжжя, Крим – це Україна!" – підсумував представник ЄС.

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Напередодні хазяїн Кремля Владімір Путін підписав указ про осінній призов у Росії з 1 жовтня по 31 грудня. Позаяк у його уявленні окуповані території є частиною РФ, примусовий "призов" здійснюватимуть і там.

Міністерство закордонних справ України вже висловило у зв’язку з цим рішучий протест, нагадавши, що Росія грубо порушує свої міжнародно-правові зобов’язання, зокрема за Женевською конвенцією про захист цивільного населення під час війни.

Розвідка Великої Британії вважає, що РФ продовжить змушувати призовників підписувати контракти після закінчення служби, щоб залучати їх до війни проти України.