ЕС возмущен незаконным "призывом" в армию РФ на оккупированной территории Украины

В Европейском Союзе назвали нарушением международного права осуществление "военного призыва" в российскую армию на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в комментарии внешнеполитического представителя Еврокомиссии Петера Стано.

Стано назвал незаконный "призыв" на оккупированных территориях Украины очередным грубым нарушением международного права со стороны Кремля, добавив, что Россия заставляет украинцев воевать в развязанной ею же войне против своей родины и сограждан.

"Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье, Крым – это Украина!" – подытожил представитель ЕС.

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Накануне хозяин Кремля Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в России с 1 октября по 31 декабря. Поскольку в его представлении оккупированные территории являются частью РФ, принудительный "призыв" будут осуществлять и там.

Министерство иностранных дел Украины уже выразило в связи с этим решительный протест, напомнив, что Россия грубо нарушает свои международно-правовые обязательства, в частности по Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Разведка Великобритании считает, что РФ продолжит заставлять призывников подписывать контракты после окончания службы, чтобы привлекать их к войне против Украины.