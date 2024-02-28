Мелоні зізналась, що хотіла співати чи грати у волейбол, а не бути прем’єркою Італії

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні на зустрічі з іноземними журналістами напередодні, 27 лютого, розповіла присутнім про свої мрії та зізналась, що не планувала очолити уряд країни.

Її слова наводить телеканал La7, повідомляє "Європейська правда".

Під час виступу Мелоні зізналась, що жодна з її особистих мрій не здійснилась.

"Я хотіла стати співачкою, але у мене немає голосу. Я хотіла грати в національній збірній з волейболу, але в мене низький зріст. Я хотіла зустрітися з Майклом Джексоном, але він помер занадто рано", – перелічила вона.

Мелоні додала, що мрії стати прем’єр-міністеркою в неї "не було". Водночас її колеги навчили її бути готовою до всіх можливих сценаріїв у житті.

"Мій девіз – "ми всі помремо": це правда, я не оптимістка, я завжди дивлюся на склянку як на напівпорожню, але оскільки я вмію уявляти собі найгірший з можливих сценаріїв, то я в змозі впоратися з усіма іншими", – пояснила голова італійського уряду.

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