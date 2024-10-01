Байден и Харрис созвали экстренную встречу из-за атаки Ирана на Израиль

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис проводят встречу с командой чиновников по вопросам национальной безопасности на фоне ракетной атаки Ирана на Израиль.

Об этом в X (Twitter) написала старший заместитель пресс-секретаря Белого дома Эмили Симонс, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, во время встречи будет обсуждаться ситуация с массированной атакой иранских баллистических ракет на Израиль.

"Они проанализировали состояние подготовки США, чтобы помочь Израилю защититься от нападения и защитить американский контингент", – отметила представительница Белого дома.

Реклама:

Байден подтвердил, что он и Харрис встретились с командой национальной безопасности ранее сегодня, "чтобы обсудить планы Ирана осуществить неизбежную ракетную атаку на Израиль.

СМИ ранее сообщили, что Соединенные Штаты ожидают, что Иран может осуществить запуск баллистических ракет по Израилю после начала его операции против проиранской группировки "Хезболла" в Иране.

Впоследствии стало известно, что Иран выпустил по Израилю сотни ракет, в стране раздаются взрывы.