Сибіга: Україна готова говорити з Польщею про суперечливі історичні питання

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив готовність України обговорювати з польською стороною суперечливі історичні питання.

Про це він сказав у коментарі "Радіо Свобода" на полях Варшавського безпекового форуму у вівторок, 1 жовтня, повідомляє "Європейська правда".

Сибіга запевнив, що Україна має "достатньо політичної волі та дипломатичного хисту, щоб вирішувати будь-які, зокрема найскладніші питання, зокрема з нашими найближчими союзниками й друзями – поляками".

"Ми на цю тему будемо сьогодні розмовляти", – додав глава МЗС, не уточнивши, що має на увазі. Міністерство у вівторок повідомляло про зустріч Сибіги з президентом Польщі Анджеєм Дудою у форматі тет-а-тет.

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Нещодавно стало відомо, що польське МЗС начебто планує використати євроінтеграційні прагнення України як інструмент тиску на Київ у найближчі місяці – зокрема в питаннях ексгумацій жертв Волинської трагедії.

А заступник міністра закордонних справ Польщі Теофіл Бартошевський заявив, що питання ексгумацій жертв Волинської трагедії буде розглядатися у рамках відкриття першого розділу на переговорах з Україною про вступ до ЄС.

Читайте також в інтерв'ю "ЄвроПравді" про погляди з України та Польщі на новий виток історичних суперечок між країнами, а також статтю Варшава посилює тиск: як вже змінилися відносини України та Польщі.