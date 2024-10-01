Сибига: Украина готова говорить с Польшей о противоречивых исторических вопросах

Министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил готовность Украины обсуждать с польской стороной спорные исторические вопросы.

Об этом он сказал в комментарии "Радио Свобода „ на полях Варшавского форума по безопасности во вторник, 1 октября, сообщает "Европейская правда".

Сибига заверил, что Украина имеет "достаточно политической воли и дипломатического таланта, чтобы решать любые, в том числе самые сложные вопросы, в частности с нашими ближайшими союзниками и друзьями – поляками".

"Мы на эту тему будем сегодня разговаривать", – добавил глава МИД, не уточнив, что имеет в виду. Министерство во вторник сообщало о встрече Сибиги с президентом Польши Анджеем Дудой в формате тет-а-тет.

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Недавно стало известно, что польский МИД якобы планирует использовать евроинтеграционные стремления Украины как инструмент давления на Киев в ближайшие месяцы – в частности в вопросах эксгумаций жертв Волынской трагедии.

А заместитель министра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский заявил, что вопрос эксгумаций жертв Волынской трагедии будет рассматриваться в рамках открытия первого раздела на переговорах с Украиной о вступлении в ЕС.

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