ЗМІ: У США кажуть, що ЗСУ можуть утримувати територію у Курській області протягом місяців

За оцінками США, Збройні сили України зможуть утримувати територію в Курській області Росії щонайменше кілька місяців, якщо не довше.

Про це агентству Bloomberg розповіли неназвані американські посадовці, повідомляє "Європейська правда".

За словами посадовців, які говорили на умовах анонімності, Україна досі не стикалася з будь-якими серйозними проблемами під час доставки вантажів у район Курської області, оскільки російські війська робили лише обмежені контратаки і зосередилися на просуванні на сході України.

Посадовці США зазначили, що після кількох місяців нестачі артилерійських боєприпасів українські війська стали стабільніше забезпечуватися ними.

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Стабільність поставок снарядів частково пояснюється зусиллями союзників, включно з чеською ініціативою з доставки боєприпасів, а також зусиллями США і Франції з розвитку артилерійського потенціалу України в довгостроковій перспективі.

Американські посадовці заявили, що Україна намагається з'ясувати, як найкраще захистити себе взимку, але також починає розробляти плани на наступний рік, зокрема щодо додаткових бригад.

Раніше міністр оборони Естонії Ханно Певкур висловив думку, що завдяки операції у Курській області Україна може отримати кращі позиції для переговорів з Росією.

Своєю чергою голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер вважає, що операція ЗСУ у Курській області створила стратегічну проблему для кремлівського правителя Владіміра Путіна.

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