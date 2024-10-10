СМИ: В США говорят, что ВСУ могут удерживать территорию в Курской области в течение месяцев

По оценкам США, Вооруженные силы Украины смогут удерживать территорию в Курской области России минимум несколько месяцев, если не дольше.

Об этом агентству Bloomberg рассказали неназванные американские чиновники, сообщает "Европейская правда".

По словам чиновников, которые говорили на условиях анонимности, Украина до сих пор не сталкивалась с какими-либо серьезными проблемами при доставке грузов в район Курской области, поскольку российские войска делали лишь ограниченные контратаки и сосредоточились на продвижении на востоке Украины.

Чиновники США отметили, что после нескольких месяцев нехватки артиллерийских боеприпасов украинские войска стали более стабильно обеспечиваться ими.

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Стабильность поставок снарядов частично объясняется усилиями союзников, включая чешскую инициативу по доставке боеприпасов, а также усилиями США и Франции по развитию артиллерийского потенциала Украины в долгосрочной перспективе.

Американские чиновники заявили, что Украина пытается выяснить, как лучше всего защитить себя зимой, но также начинает разрабатывать планы на следующий год, в частности относительно дополнительных бригад.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур выразил мнение, что благодаря операции в Курской области Украина может получить лучшие позиции для переговоров с Россией.

В свою очередь глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр считает, что операция ВСУ в Курской области создала стратегическую проблему для кремлевского правителя Владимира Путина.