57% громадян Естонії воліли б бачити наступним президентом США Гарріс

Більше половини громадян Естонії воліли б бачити наступним президентом Сполучених Штатів Америки кандидатку від Демократичної партії Камалу Гарріс.

Такі дані опитування, проведеного соціологічною службою Norstat на замовлення Інституту суспільних досліджень, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Згідно з опитуванням, результати якого було опубліковано 10 жовтня, 57% респондентів віддали б перевагу Камалі Гарріс, а 19% – кандидату від республіканців Дональду Трампу. Ще 24% опитаних не змогли назвати свого фаворита.

Опитування було проведене з 2 до 4 жовтня через інтернет, у ньому брали участь близько 1000 громадян Естонії віком від 18 років.

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Як повідомлялося, віцепрезидентку США Камалу Гарріс за останній місяць стали більш прихильно сприймати виборці в аспектах довіри та змін, де республіканський кандидат Дональд Трамп раніше мав виключну перевагу.

Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, Гарріс випереджає Трампа із 46% проти 43%.

Також опитування показували, що різниця між кандидатами у так званих хитких штатах, де виборці не мають сталих політичних уподобань, перебуває в межах похибки.