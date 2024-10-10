57% граждан Эстонии предпочли бы видеть следующим президентом США Харрис

Более половины граждан Эстонии предпочли бы видеть следующим президентом Соединенных Штатов Америки кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.

Таковы данные опроса, проведенного социологической службой Norstat по заказу Института общественных исследований, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Согласно опросу, результаты которого были опубликованы 10 октября, 57% респондентов отдали бы предпочтение Камале Харрис, а 19% – кандидату от республиканцев Дональду Трампу. Еще 24% опрошенных не смогли назвать своего фаворита.

Опрос был проведен со 2 по 4 октября через интернет, в нем участвовали около 1000 граждан Эстонии в возрасте от 18 лет.

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Как сообщалось, вице-президента США Камалу Харрис за последний месяц стали более благосклонно воспринимать избиратели в аспектах доверия и изменений, где республиканский кандидат Дональд Трамп ранее имел исключительное преимущество.

Согласно опросу Reuters/Ipsos, кандидат в президенты США от Демократической партии опережает Дональда Трампа с 46% против 43%.

Также опросы показывали, что разница между кандидатами в так называемых шатких штатах, где избиратели не имеют постоянных политических предпочтений, находится в пределах погрешности.