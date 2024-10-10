Румунія запровадила ліцензування яєць і м'яса птиці з України

Румунія розширила список імпортних товарів з України, які потребують ліцензії для ввезення в країну, після скарг румунських фермерів на демпінгові ціни на українську продукцію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Румунські птахівники стикаються з "серйозною проблемою" через імпорт яєць і м'яса птиці з України, які продаються за цінами, набагато нижчими за румунську собівартість, заявив міністр сільського господарства Флорін Барбу після засідання уряду в середу.

Після обговорень з представниками птахівничого сектора уряд вирішив додати яйця і м'ясо птиці до переліку продуктів, які можуть бути імпортовані з України лише за наявності ліцензії. Це "наш обов'язок захистити румунське виробництво", пояснив Барбу.

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Зернові, насіння, борошно та цукор також потрапили до цього списку, але раніше.

Як член ЄС Румунія повинна дотримуватися певних виробничих вимог у секторі птахівництва, що робить витрати "на 30% вищими, ніж в Україні", додав Барбу.

Барбу також підкреслив, що заборони на імпорт українських яєць та м'яса птиці не існує.

"Ми прийняли це рішення про ліцензування, щоб гарантувати, що коли харчова промисловість потребує цих продуктів, а Румунія не є повністю самодостатньою, тільки румунські переробники могли б імпортувати їх за ліцензією", – додав він.

Після того, як у вересні 2023 року Європейська комісія вирішила не поширювати заборону на імпорт українського зерна на п'ять сусідніх країн ЄС (Болгарію, Польщу, Румунію, Словаччину та Угорщину), Румунія запровадила ліцензії на імпорт зернових та олійних культур з України та Молдови. Цей захід, запроваджений у жовтні минулого року, було продовжено.

Згідно з цим рішенням, лише румунські компанії, що займаються виробництвом олії та жирів, борошномельним виробництвом, виробництвом кормів для тварин та тваринництвом, мають право імпортувати сільськогосподарську продукцію з України або Молдови.

Нагадаємо, що Європейський Союз зняв обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після повномасштабного військового вторгнення Росії.

Але навесні 2024 року ЄС створив механізм запобіжників для обмеження вільної торгівлі, якщо вона загрожує європейським виробникам.

У червні цей механізм був застосований уперше і поширився лише на одне найменування імпорту – український овес, згодом його задіяли щодо яєць і цукру, а також меду.

Детально про механізм запобіжників читайте у статті Торгівля з компромісом: на яких умовах Україна збереже вільний доступ до ринку ЄС.