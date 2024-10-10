Румыния ввела лицензирование яиц и мяса птицы из Украины

Румыния расширила список импортных товаров из Украины, которые требуют лицензии для ввоза в страну, после жалоб румынских фермеров на демпинговые цены на украинскую продукцию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Румынские птицеводы сталкиваются с "серьезной проблемой" из-за импорта яиц и мяса птицы из Украины, которые продаются по ценам намного ниже румынской себестоимости, заявил министр сельского хозяйства Флорин Барбу после заседания правительства в среду.

После обсуждений с представителями птицеводческого сектора правительство решило добавить яйца и мясо птицы в перечень продуктов, которые могут быть импортированы из Украины только при наличии лицензии.

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Это "наш долг защитить румынское производство", пояснил Барбу.

Зерновые, семена, мука и сахар также попали в этот список, но раньше.

Как член ЕС Румыния должна придерживаться определенных производственных требований в секторе птицеводства, что делает расходы "на 30% выше, чем в Украине", добавил Барбу.

Барбу также подчеркнул, что запрета на импорт украинских яиц и мяса птицы не существует.

"Мы приняли это решение о лицензировании, чтобы гарантировать, что когда пищевая промышленность нуждается в этих продуктах, а Румыния не является полностью самодостаточной, только румынские переработчики могут импортировать их по лицензии", – добавил он.

После того как в сентябре 2023 года Европейская комиссия решила не распространять запрет на импорт украинского зерна на пять соседних стран ЕС (Болгарию, Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию), Румыния ввела лицензии на импорт зерновых и масличных культур из Украины и Молдовы. Эта мера, введенная в октябре прошлого года, была продлена.

Согласно этому решению, только румынские компании, занимающиеся производством масла и жиров, мукомольным производством, производством кормов для животных и животноводством, имеют право импортировать сельскохозяйственную продукцию из Украины или Молдовы.

Напомним, что Европейский Союз снял ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после полномасштабного военного вторжения России.

Но весной 2024 года ЕС создал механизм предохранителей для ограничения свободной торговли, если она угрожает европейским производителям.

В июне этот механизм был применен впервые и распространился только на одно наименование импорта – украинский овес, впоследствии его задействовали в отношении яиц и сахара, а также меда.

Подробно о механизме предохранителей читайте в статье Торговля с компромиссом: на каких условиях Украина сохранит свободный доступ к рынку ЕС.