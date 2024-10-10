Reuters: Фінська енергетична компанія заявляє про зростання кібератак та стеження

Фінська державна енергетична компанія Fortum щодня стикається з кібератаками у Фінляндії та Швеції, а також інколи помічає активність невідомих безпілотників біля своїх об'єктів.

Про це Reuters розповів генеральний директор компанії Маркус Раурамо, передає "Європейська правда".

Агентство зазначило, що Fortum володіє гідроелектростанціями, вітровими, сонячними, атомними та теплоелектроцентралями.

Раурамо розповів, що проти компанії здійснюються різні види кібератак, а також фіксується рух безпілотників навколо активів компанії.

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За його словами, на початку цього року було порушено супутниковий зв'язок електростанцій.

Компанія звернулася до влади Фінляндії з проханням розслідувати ці інциденти, наголосив виконавчий директор, зазначивши, що аналогічні проблеми зазнала інфраструктура Fortum у Швеції.

Він акцентував, що компанія вжила значних запобіжних заходів для пом'якшення наслідків кібератак, включно із суворим контролем доступу, резервними системами та навчанням з органами влади.

"Спостерігається зростання частоти інцидентів, про що також повідомляють органи влади. Їхня кількість зростає, але вплив на нашу діяльність дуже незначний", – поділився керівник служби безпеки компанії Ярі Стеніус.

Центральна кримінальна поліція KRP повідомила журналістам агентства, що правоохоронці ведуть кілька відкритих розслідувань щодо інцидентів біля об'єктів критичної інфраструктури.

Служби безпеки Фінляндії та Швеції відмовилися коментувати конкретні інциденти, але обидві стверджують, що в останні роки спостерігається активізація зловмисної діяльності з боку Росії.

Водночас прессекретар шведського підрозділу Головного поліцейського управління Sapo сказав, що правоохоронці спостерігають зміни в діях, які загрожують безпеці Швеції з боку російської розвідки.

За його словами, російська розвідка стала більш опортуністичною та агресивною, а також йде на більші ризики.

Як відомо, на початку вересня Fortum почала використовувати ядерне паливо американської компанії Westinghouse Electric для того, щоб замінити російські постачання.

Повідомляли, що командувач Оборонних сил Фінляндії Янне Яаккола заявляв про те, що наразі Росія не становить для Фінляндії безпосередньої військової загрози, однак, занепокоєння викликає те, що країна не має уявлення про наміри РФ.

Нагадаємо, на початку вересня очільник канцелярії Міністерства оборони Фінляндії Еса Пулккінен заявив, що країні в майбутньому можуть знадобитися сотні нових професійних військових.