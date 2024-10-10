Reuters: Финская энергетическая компания заявляет о росте кибератак и слежки

Финская государственная энергетическая компания Fortum ежедневно сталкивается с кибератаками в Финляндии и Швеции, а также иногда замечает активность неизвестных беспилотников возле своих объектов.

Об этом Reuters рассказал генеральный директор компании Маркус Раурамо, передает "Европейская правда".

Агентство отметило, что Fortum владеет гидроэлектростанциями, ветровыми, солнечными, атомными и теплоэлектроцентралями.

Раурамо рассказал, что против компании осуществляются различные виды кибератак, а также фиксируется движение беспилотников вокруг активов компании.

Реклама:

По его словам, в начале этого года была нарушена спутниковая связь электростанций.

Компания обратилась к властям Финляндии с просьбой расследовать эти инциденты, подчеркнул исполнительный директор, отметив, что аналогичные проблемы испытала инфраструктура Fortum в Швеции.

Он акцентировал, что компания приняла значительные меры для смягчения последствий кибератак, включая строгий контроль доступа, резервные системы и обучение с органами власти.

"Наблюдается рост частоты инцидентов, о чем также сообщают органы власти. Их количество растет, но влияние на нашу деятельность очень незначительное", – поделился руководитель службы безопасности компании Яри Стениус.

Центральная криминальная полиция KRP сообщила журналистам агентства, что правоохранители ведут несколько открытых расследований по инцидентам возле объектов критической инфраструктуры.

Службы безопасности Финляндии и Швеции отказались комментировать конкретные инциденты, но обе утверждают, что в последние годы наблюдается активизация злонамеренной деятельности со стороны России.

В то же время пресс-секретарь шведского самостоятельного подразделения Главного полицейского управления Sapo сказал, что правоохранители наблюдают изменения в действиях, которые угрожают безопасности Швеции со стороны российской разведки.

По его словам, российская разведка стала более оппортунистической и агрессивной, а также идет на большие риски.

Как известно, в начале сентября Fortum начала использовать ядерное топливо американской компании Westinghouse Electric для того, чтобы заменить российские поставки.

Сообщалось, что командующий Оборонительных сил Финляндии Янне Яаккола заявлял о том, что сейчас Россия не представляет для Финляндии непосредственной военной угрозы, однако, беспокойство вызывает то, что страна не имеет представления о намерениях РФ.

Напомним, в начале сентября глава канцелярии Министерства обороны Финляндии Эса Пулккинен заявил, что стране в будущем могут понадобиться сотни новых профессиональных военных.