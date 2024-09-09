Міноборони Фінляндії вважає, що країні потрібно більше нових професійних військових

Очільник канцелярії Міністерства оборони Фінляндії Еса Пулккінен вважає, що країні в майбутньому можуть знадобитися сотні нових професійних військових.

Про це він заявив у коментарі Yle, передає "Європейська правда".

За його словами, наразі сили оборони налічують від 7 до 8 тисяч професіоналів.

"Сотень у довгостроковій перспективі може бути й недостатньо, але рішень із цього приводу поки що немає, і питання перебуває на розгляді", – зауважив Пулккінен.

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Він нагадав, що членство країни в НАТО принесе зміни в оборону Фінляндії та оборонні сили.

Він також розповів, що оборонне відомство наразі готує звіт з описом того, якою буде оборона в найближчі роки. Пулккінен зауважив, що попередній подібний звіт було підготовлено 2021 року, коли ситуація з безпекою відрізнялася від нинішньої.

"Тепер ми [Фінляндія і НАТО] союзники у військовій сфері, і це відбивається на всіх аспектах", – заявив він.

Журналісти нагадали, що у бюджеті вже передбачено кошти на 140 нових посад у Силах оборони у 2025 році, а нові співробітники займатимуться участю країни в місіях НАТО.

Повідомляли, що командувач Оборонних сил Фінляндії Янне Яаккола заявляв про те, що наразі Росія не становить для Фінляндії безпосередньої військової загрози, однак, занепокоєння викликає те, що країна не має уявлення про наміри РФ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Фінляндії базуватиметься штаб сухопутних військ НАТО. Крім того, Фінляндія почала зберігати частину своїх військових запасів на території Норвегії та планує таку ж співпрацю зі Швецією.

21 серпня стало відомо, що Фінляндія веде переговори з кількома країнами-членами Північноатлантичного альянсу про розгортання їхніх військ на фінській території.